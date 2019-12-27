Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu
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Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu

Antalya karayolunda maddi hasarlı trafik kazalarına yol açan buzlanma nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

27.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:44
Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu

karayolunda maddi hasarlı trafik kazalarına yol açan buzlanma nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

'da Kurna rampaları mevkiinde buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kazalar nedeniyle Burdur-Antalya karayolunun Burdur yönü trafiğe kapandı. Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Buzlanma nedeniyle farklı noktalarda da küçük çaplı maddi hasarlı kazalar yaşandı. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. 


Kaynak: DHA
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