07.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:44

Antalya karayolu trafiğe kapandı

BURDUR'da sabah saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle Antalya karayolu trafiğe kapandı.

Sabah saatlerinden bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya karayolu Kurna rampaları, Antalya'ya gidiş ve geliş iki yönlü olarak trafiğe kapandı. Yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri ve trafik ekipleri yolu trafiğe açabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Kaynak: DHA

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