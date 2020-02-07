Antalya karayolu trafiğe kapandı
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Antalya karayolu trafiğe kapandı

Antalya karayolu trafiğe kapandıBURDUR'da sabah saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle Antalya karayolu trafiğe kapandı.

07.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:44
Antalya karayolu trafiğe kapandı

karayolu trafiğe kapandı

'da saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle Antalya karayolu trafiğe kapandı.

Sabah saatlerinden bu yana devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya karayolu Kurna rampaları, Antalya'ya gidiş ve geliş iki yönlü olarak trafiğe kapandı. Yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri ve trafik ekipleri yolu trafiğe açabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Kaynak: DHA

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: Antalya karayolu trafiğe kapandı
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