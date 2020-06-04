ANTALYA Karantinadaki babaanneye terhis olan askerden sürpriz Karantinadaki babaanneye terhis olan askerden sürprizANTALYA'nın Serik ilçesinde koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan Lütfiye Yavuz, dün akşam vatani görevini tamamlayıp, dönen torununun sürpriziyle büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

Karantinadaki babaanneye terhis olan askerden sürpriz

ANTALYA'nın Serik ilçesinde koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan Lütfiye Yavuz, dün akşam vatani görevini tamamlayıp, dönen torununun sürpriziyle büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Demir bariyerlerin gerisinde torununa sarılamamanın hüznüyle gözyaşı döken Lütfiye Yavuz, "Yavrumu yarın bekliyordum ama şimdi geldi. Kuzum benim" dedi.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi 2104 sokakta oturan ve halen koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada tutulan Lütfiye Yavuz, bir sürprizle karşılaştı. Polis ekipleri karantina süresinin 1 hafta uzatıldığını tebliğ etmek için aralarında Lütfiye Yavuz'un da bulunduğu vatandaşlarla görüştüğü sırada vatani görevini yaptığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden terhis olup gelen Piyade Er Sebahattin Yavuz, yanlarına yaklaştı. Sebahattin Yavuz'u gören sokak sakinleri 'En büyük asker bizim asker' diye bağırırken, torununu karşısında gören babaanne Lütfiye Yavuz ise ne yapacağını şaşırdı. Demir bariyerlerin arkasındaki torununa sarılamamanın hüznünü yaşayan Yavuz, gözyaşlarına hakim olamadı. Lütfiye Yavuz, "Yavrumu yarın bekliyordum ama şimdi geldi. Kuzum benim" diyerek sevincini dile getirdi.

Sebahattin Yavuz da "Terhisimi alarak geldiğimden babaannemin haberi yok. Ona sürpriz yaptım" dedi. Polis barikatının arkasındaki babaannesiyle selfie yapan Sebahattin Yavuz, polisin 1 hafta sonra karantinanın sona ereceği yönündeki ikazı üzerine yeniden geleceğini söyleyerek gitti

Kaynak: DHA