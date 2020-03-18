ANTALYA Karantina altındaki otelden çay-kahve teşekkürü
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ANTALYA Karantina altındaki otelden çay-kahve teşekkürü

Karantina altındaki otelden çay-kahve teşekkürüKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), koronavirüs nedeniyle otelde karantina altında bulunan 750'si turist, 785 kişinin çay, kahve çağrısı üzerine her katta çay-kahve istasyonları kuruldu.

18.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:24
ANTALYA Karantina altındaki otelden çay-kahve teşekkürü

Karantina altındaki otelden çay-kahve teşekkürü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), koronavirüs nedeniyle otelde karantina altında bulunan 750'si turist, 785 kişinin çay, kahve çağrısı üzerine her katta çay-kahve istasyonları kuruldu. Oteldeki Türk rehber ve turistler, DHA aracılığıyla teşekkür videosu gönderdi.

Gazimağusa'nın Bafra bölgesindeki beş yıldızlı otele 8 Mart'ta giriş yapan ve şüphe üzerine 9 Mart'ta hastaneye götürülen 2 Alman turistte koronavirüs tespit edilince tüm otel karantinaya alındı. Karantina altındaki otelde 2 Alman turistte daha koronavirüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4'e yükseldi. Otelde çoğu 75 yaş üstü 750 turist, Türkiye'den 10 rehber ve yaklaşık 25 kişilik personel ile birlikte toplam 785 kişi bulunuyor.

Türk rehberler, çektikleri videoda, özellikle temizlik ve hijyen konularında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandığını söyledi. Karantinadaki otelde odalarından çıkamayan müşteriler ve rehberler, şartlarının çok kötü olduğundan, çay- kahve servisi dahi alamadıklarından yakındı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Konuya ilişkin haber sonrasında KKKTC Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Oteldeki hem çay-kahve, hem de hijyenik açıdan tüm ihtiyaçlar giderildi. İlk videosunda "Bir ihtiyaç var ki çok önemli. O da çay ve kahve. Ne olur bir yolu varsa çay ve kahve tedariki sağlayalım otele" çağrısında bulunan turist rehberi Ersel Karaman ve turistler, gönderdikleri yeni video ile destek verenlere teşekkür etti.

Çağrılarının üzerinden 24 saat geçmeden otele 300 civarında su ısıtıcı ile çay ve kahve gönderildiğini belirten Ersel Karaman, 'Dışarıdan belki ufak tefek gibi görünse de, 700'ü aşkın kişinin, hele hele üst yaş grubu olduğunu da düşünürsek, insanların odalarından çıkmasının yasak olduğu bir ortamda bir sıcak içecek insanları epey rahatlatıyor. Bunun tedarik edilmiş olması zaten hemen sonuç gösterdi, hemen odalara dağıtıldı ve insanlar gerçekten değişim yaşadı. Daha önce gelen talepler ve bize yaşattığı stresten epey uzağız şu an" dedi.

KARANTİNA DANSI

Karaman ve turistler, KKTC Sağlık Bakanı, Otelciler Birliği ve Kıbrıs halkının dışarıdan kendilerine verdiği manevi destekten dolayı teşekkür etti. Yeni görüntülere göre, her kattaki ihtiyaç istasyonlarına çay-kahve, su ısıtıcıları ve bardak tedariği yapıldığı görüldü. 10 Mart'tan itibaren karantinadaki turistlerin 14 günlük karantina süreci 24 Mart'ta sona erecek. Otelde bütün koridorlara müzik yayını yapılmaya da başlandı. Bu sırada bir turist odasından çıkarak koridorda hem kendi başına, hem de personelle dans etti. Turistlerin büyük bölümü de otel bahçesine çıkarak çeşitli gösterilerle personele teşekkür etti.

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ANTALYA Karantina altındaki otelden çay-kahve teşekkürü

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ANTALYA Karantina altındaki otelden çay-kahve teşekkürü

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