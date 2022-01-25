DATÇA BEYAZ ÖRTÜ İLE KAPLANDI

YATAĞAN, MUĞLA (DHA) - Muğla'nın Datça ilçesi son yılların en yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı. Kar, Knidos Antik Kenti yoluna kadar indi. Kırsal Mesudiye Mahallesi Radar Tepesi yolu tamamen karla kaplanırken, kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

Belediye ekipleri tarafından gece boyunca yapılan çalışmalara rağmen bazı araçlar yolda kaldı. Karın tadını doyasıya çıkaran vatandaşlar ise kardan adam yapıp, kar topu oynadı.

'KARIN TADINI ÇIKARMAYA GELDİK'

Datça'da yaşayan iki çocuk babası 39 yaşındaki turizmci Emre Kılınç, 39 yaşındayım. Eskiler en son 44 yıl önce böyle bir kar yağdığını söylüyor. 5 yaşındayken buna benzer bir kar yağışı olduğunu hatırlıyorum. Bir daha bu şekilde kar yağmadı. Çocuklarımla birlikte karın tadını çıkarmaya geldik. Onlar için çok güzel kar tatili oldu dedi. 14 yaşındaki ikizler İklim ve İlker Kılınç, Kar tatiline gidemedik ama kar buraya geldik. Çok mutluyuz. Kardan adam yaptık. Kar topu oynadık. Babam kar yağdığını görünce bize kızak yaptı. Bugünü hiç unutmayacağız ifadelerini kullandı.

Kış için Uludağ'da kar tatili hayali kurarken Datça'ya yağan kar ile mutlu olduklarını dile getiren bir çocuk annesi 34 yaşındaki Bahar Tahtalı ise kar keyfini doyasıya yaşadıklarını dile getirdi.