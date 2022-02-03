ANTALYA-KONYA KARAYOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI - Haberler
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ANTALYA-KONYA KARAYOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu, kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu, kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı.

Akseki'de başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Akseki merkezde kar kalınlığı 20 santimi bulurken, bazı yüksek kesimlerde yer yer 80 santimetreye ulaştı. Akseki-Seydişehir karayolu, kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle saat 18.00 sıralarında tüm araç trafiğine kapatıldı. 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü kaydedildi.

Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri ise çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA-KONYA KARAYOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

ANTALYA-KONYA KARAYOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

ANTALYA-KONYA KARAYOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

ANTALYA-KONYA KARAYOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

ANTALYA-KONYA KARAYOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

ANTALYA-KONYA KARAYOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Antalya, kar, Güncel, Haber

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