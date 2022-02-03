ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KONYA'da kenti Antalya'ya bağlayan kara yolu, Alacabel mevkisinin bulunduğu bölümün buzlanma riski karşı, Seydişehir'den itibaren ulaşıma kapandı.
ANTALYA (DHA) - KONYA'da kenti Antalya'ya bağlayan kara yolu, Alacabel mevkisinin bulunduğu bölümün buzlanma riski karşı, Seydişehir'den itibaren ulaşıma kapandı.
Konya'da kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Kar yağışının Seydişehir ilçesinde de etkisi göstermesi üzerine kenti Antalya'ya bağlan kara yolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinin bulunduğu bölümün buzlanma riski karşı ulaşıma kapandı. Seydişehir ilçesi Marangozlar kavşağında önlem alan polis, araçların geçişine izin vermedi. Araçlar yakında dinlenme tesislerine yönlendirildi.