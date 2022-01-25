ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Haberler
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ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

ANTALYA (DHA) - MUĞLA'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Muğla- Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Yurdun büyük bir bölümünde yağışlı ve soğuk hava etkili olurken, 5 yıl aradan sonra Muğla kent merkezine kar yağdı. Kar yağışı, başta çocuklar olmak üzere vatandaşları sevindirdi. Menteşe'den Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye'ye ulaşımın sağlandığı tek karayolu olan Muğla- Antalya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Devrant Rampası ile Ula girişindeki kavşakta trafik ekipleri, araç geçişlerine izni vermedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekiplerinin yollarda küreme ve tuzlama çalışmasını sürüyor.

HAMİLE VE ENGELLİ ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yoğun kar yağışının hayatı etkilediği ilçelerde kamu görevlisi hamile ile engelli çalışanlarımızın idari izinli sayılmalarına valiliğimizce karar verilmiştir denildi.

ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Engelli, Antalya, Muğla, kar, Güncel, Haber

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