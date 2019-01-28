Antalya Kar, Antalya- Konya Karayolu Ulaşımı Aksatıyor

Antalya- Konya karayolunun Akseki'ye bağlı Alacabel mevkisindeki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Antalya- Konya karayolunun geçiş noktasında bulunan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde öğle saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Halen devam eden kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanmaya başladı. Akseki çıkışından itibaren araçların karayoluna geçişine kontrollü olarak izin veriliyor. Karayolları ekipleri yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA