ANTALYA 'Kapora vurguncuları' polis operasyonuyla çökertildi 'Kapora vurguncuları' polis operasyonuyla çökertildiİnternet siteleri üzerinden satılık araç ilanı verip, kaporayı aldıktan sonra kayıplara karışan biri cezaevinde tutuklu, 4 kişilik çete Antalya Polisi'nin operasyonuyla çökertildi.

'Kapora vurguncuları' polis operasyonuyla çökertildi

İnternet siteleri üzerinden satılık araç ilanı verip, kaporayı aldıktan sonra kayıplara karışan biri cezaevinde tutuklu, 4 kişilik çete Antalya Polisi'nin operasyonuyla çökertildi. Değişik suçlardan sabıkaları olan zanlıların yabancılara ait telefon hatlarını kullanıp, farklı ATM'lerden paraları çektikleri ve kapora vurgununu bir meslek haline getirdikleri ortaya çıktı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılk Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle operasyon için düğmeye bastı. İnternet sitelerine araç ilanı veren zanlıların banka üzerinden yatırılan kapora parasını aldıktan sonra kayıplara karıştığı iddiası üzerine çalışma başlattı. 13 AYRI ŞİKAYET, 160 BİN LİRALIK VURGUN

Antalya ve farklı şehirlerde 13 ayrı şikayette toplam 160 bin 900 lira vurgunu değerlendiren Antalya Polisi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile eş zamanlı baskınlar yaptı.

Yapılan baskınlarda K.K.E. ile M.A. Antalya'da, A.Ç. sahte kimliğini kullanan şüpheli T.K.'da Ankara Gölbaşı'nda yakalandı. Zanlıların ifadesi sonrası çetenin diğer elemanı Y.A.'nında aynı yöntemle karıştığı dolandırıcılık olayları nedeniyle Antalya Cezaevi'nde tutuklu olduğu belirlendi. Zanlıların evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1570 Amerikan Doları, 8 bin 250 lira, bilgisayarlar, cep telefonları, çok sayıda yabancı uyruklu şahıslar adına açılmış sim kartlar, bankamatik kartları, banka hesap hareketlerinin bulunduğu dekontlar, sahte kimlik ile ilanlarını verdikleri araçların bilgilerinin olduğu belgeler ve not kağıtları ele geçirdi.

MESLEK HALİNE GETİRMİŞLER

Yapılan araştırmada zanlıların Antalya başta olmak üzere farklı il ve ilçelerde internet üzerinden değişik internet sitelerine, değişik marka ve modellerde satılık araç ilanları verdiği, irtibat telefonu olarak da yabancı şahıslar adına açılmış olan GSM hatlarını kullandıkları ortaya çıktı. Müştekiler tarafından yatırılan kaparo bedellerinin değişik ATM'lerden çekildiği, zanlıların kimliğini gizlemek ve yakalanmamak için farklı isimleri kullandıkları, kendi aralarında görev bölümü yaparak dolandırıcılık olaylarını bir organizasyon içerisinde gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin elde ettikleri kazançları kendi aralarında yüzdelik dilimlerle paylaşıp bu işi meslek haline getirdikleri kaydedildi.

Ankara'da yakalanan T.K.'nın 34 ayrı suç kaydının olduğu, 18 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı, toplamda 16 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 12 bin 360 lira adli para cezasının olduğu tespit edildi. Diğer şüpheliler K.K.E, M.A ve Y.A.'nın da aynı yöntemle işlenen dolandırıcılık olaylarından çok sayıda suç kayıtlarının olduğu da yapılan incelemede ortaya çıktı.

Şüpheliler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında yapılan adli işlemlerin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA