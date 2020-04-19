ANTALYA Kaplumbağanın zorlu yolculuğu Kaplumbağanın zorlu yolculuğuANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ardından hayvanlar sokaklara çıktı.

Kaplumbağanın zorlu yolculuğu

ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ardından hayvanlar sokaklara çıktı. Antalyaspor Kavşağı'nda bulunan bir kaplumbağa ise yolun kenarında uzun süre dolaştıktan sonra bir belediye işçisi tarafından parka bırakıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri kentte belli noktalarda sokağa çıkan vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü'nde çalışan işçiler ise caddede temizlik işlemleri yaptı. Antalya'da caddeler, sokaklar, parklar ve bahçeler boş kaldı. Doğanın sahipleri hayvanlar ise boş sokaklara çıktı. Antalyaspor Kavşağı'nda bir kaplumbağanın yolun karşısına geçme çabası ilgiyle izlendi. Ana cadde üzerinde dolaşan kaplumbağa, bir belediye işçisi tarafından yolun karşısındaki parka bırakıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Mehmet Koncalar (28), kaplumbağayı yolun karşısına geçirerek yeşillik alana götürdü. Kocalar, sıcak havanın etkisiyle bunalan kaplumbağaya su vererek serinletmeye çalıştı.

Kaynak: DHA