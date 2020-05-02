ANTALYA Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
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ANTALYA Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler

ANTALYA Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
02.05.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:33

Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdülerANTALYA'nın Alanya ilçesinde, çok sayıda kaplumbağa başlarına vurulup, kabukları kırılarak öldürülmüş olarak bulundu.

Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, çok sayıda kaplumbağa başlarına vurulup, kabukları kırılarak öldürülmüş olarak bulundu.

Alanya ilçesindeki Damlataş Mezarlığı'nda çok sayıda kaplumbağa öldürülmüş olarak bulundu. Sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkan hayvanseverlerin bulduğu kaplumbağaların, başlarına vurularak ve kabukları kırılarak öldürüldüğü belirlendi. Bir hayvanseverin sosyal medyada paylaştığı görüntüyle duyurduğu vahşet, büyük tepki topladı.

Hayvanseverler kaplumbağları öldüren kişi veya kişilerin bir an önce bulunmasını istedi. Ayrıca hayvanseverlerin polise şikayetçi olacağı öğrenildi.

ANTALYA Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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