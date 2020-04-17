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Kepez Belediyesi, Antalya, Güncel

ANTALYA Kaplumbağa, işçilerin maskotu oldu

Kaplumbağa, işçilerin maskotu olduAntalya'da bulunan Dokuma Park'ta çalışan işçilerin peşine takılan kaplumbağa görenleri hem şaşkına çevirdi hem de güldürdü.

17.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:54
ANTALYA Kaplumbağa, işçilerin maskotu oldu

Kaplumbağa, işçilerin maskotu oldu

Antalya'da bulunan Dokuma Park'ta çalışan işçilerin peşine takılan kaplumbağa görenleri hem şaşkına çevirdi hem de güldürdü.

Kepez Belediyesi'ne ait Dokuma Park, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Ancak park içerisinde belediye tarafından çalışmalar devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar düzenleme çalışmaları için dün parka gitti. Parkta çalışanların peşine bir kaplumbağa takıldı. Gün boyu çalışanların peşinde gezen kaplumbağa bir işçinin ayakkabısıyla ise ilginç anlar yaşadı. Yavaş hareket etmeleriyle bilinen kaplumbağlara nazaran, parktaki bu kaplumağa işçinin peşinden gitmeye çalıştı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler izleyenlerin yüzünü güldürdü.

ANTALYA Kaplumbağa, işçilerin maskotu oldu

Kaynak: DHA

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