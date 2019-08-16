ANTALYA Kapkaç mağduru turist, yaşadıklarını çeviri programıyla anlattı

16.08.2019 10:48

Kapkaç mağduru turist, yaşadıklarını çeviri programıyla anlattı

Antalya'da kapkaç mağduru Rus turist A.K. (29), yaşadıklarını, telefonundaki tercüme programıyla polise anlattı.

Antalya'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Cebesoy Caddesi üzerinde marketten alışveriş yapan Rus turist A.K.'nın çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Türk arkadaşının yanına tatile geldiği belirtilen A.K.'nın bağırmasıyla kapkaç zanlısı panikledi. Elindeki çantayı sokakta bir apartmanın arka bahçesine atan zanlı, olay yerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Çantasını kurtarmak isterken yere düşen ve bacağından yaralanan A.K., Türk arkadaşı ve polislerin İngilizce bilmemesi nedeniyle cep telefonundaki İngilizce çeviri programıyla yaşadıklarını anlattı. Polis, çeviri programı sayesinde eşkali belirlenen zanlının yakalanmasını için çalışma başlattı.

Kapkaç yapan kişinin, turistin çantasından bir şey alamadan kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: DHA