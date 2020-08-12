ANTALYA Kapıçay Barajı'nda inceleme gezisi Elmalı karayolunun 25'inci kilometresindeki Başgöz Çayı üzerinde inşa edilen Kapıçay Barajı'nın 2021 yılının sonlarında tamamlanması hedefleniyor.

Elmalı karayolunun 25'inci kilometresindeki Başgöz Çayı üzerinde inşa edilen Kapıçay Barajı'nın 2021 yılının sonlarında tamamlanması hedefleniyor.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Kaymakamı Zafer Sağ, AK Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi Emin Madenci, AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, Kapıçay Barajı'na inceleme gezisi düzenledi. Heyeti karşılayan şantiye şefi Bülent Gürsesli, baraj inşaatı hakkında bilgi aktardı. Su tutma kapasitesi maksimum 6 milyon metreküp olan barajın yaklaşık 18 bin 700 dönüm tarımsal alanı sulayacağını belirten AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, inşaatın yüzde 80'ler seviyesinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dünyanın en güzel portakalı Finike'de yetişiyor. Burada yetişen portakalı da sulamak için büyük baraj projemiz var. Önümüzdeki yıl inşaatı tamamlanacak ve su tutmaya başlayacak. Baraj tamamlandığında 80-85 milyonluk bir maliyet ortaya çıkacak. İşler hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu an şantiyede yüze yakın işçi ve iş makineleriyle çalışılıyor. Son aşamaya gelindi. Yüzde 80'ler seviyesindeyiz. Taban betonlanıyor. Daha fazla su tutacak baraj beton sayesinde. Daha sonraki aşamalarda da hem önündeki kapalı sulama sistemi hem de elektrik üretme sistemde inşa edilecek ama ilk hedefimiz barajı tamamlamak. Önümüzdeki yılın sonuna doğru da baraj su tutmaya başlayacak."

Kaynak: DHA