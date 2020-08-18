Antalya kapalı semt pazarında 'içeriye girmeye korktum' dedirten görüntüler Antalya kapalı semt pazarında 'içeriye girmeye korktum' dedirten görüntüler Pazarı görünce markete gittiler Yoğunluk nedeniyle sosyal mesafeye uyulmayan pazarda, bazı vatandaşların da maske takmadığı gözlendi.

Antalya kapalı semt pazarında 'içeriye girmeye korktum' dedirten görüntüler

Pazarı görünce markete gittiler

Yoğunluk nedeniyle sosyal mesafeye uyulmayan pazarda, bazı vatandaşların da maske takmadığı gözlendi.

ANTALYA - Antalya'da pazar alışverişi yapan vatandaşlar ve yerleşik turistler, kapalı semt pazarında yoğunluk oluşturdu. Kent genelinde tüm uyarı ve denetimlere rağmen sosyal mesafeye dikkat edilmeyen pazarda, bazı vatandaşların da maske takmadığı gözlendi. Pazara alışveriş yapmaya gelen yaşlı bir kadın, "İçeriye girmeye korktum" dedi.

Yerleşik Rus vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Konyaaltı ilçesi Liman mahallesindeki Kapalı Semt Pazarı'nda alışveriş yoğunluğu yaşandı. Daha önce pazar girişlerinde alınan önlemlerin yer almadığı pazarın giriş çıkışlarında bariyerler dışında herhangi bir önlem alınmadığı gözlendi. Pazar içerisinde de vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı, bazı vatandaşların ve esnafın maske takmadığı gözlendi. Oluşan tablo bazı vatandaşları tedirgin etti. Bazı vatandaşlar alışverişe geldiklerinde pazar içerisini kalabalık görünce alışverişini marketlerden yapmayı tercih etti.

"Girmeye korktum"

Pazara gelip girmekten vazgeçen Nezire Baytar, "Mesafeyi korusunlar, maske taksınlar. Pazara girmeye korktum. Akşamüstü ucuz diye daha çok geliyorlar. Maske takmayanlar da çok. Çocuklarım bana kızıyor, marketten al diyorlar." dedi.

Kaynak: İHA