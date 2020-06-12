ANTALYA Kanalizasyondan çıkarıldı, tedavi sonrası yeni yuvasına kavuştu
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ANTALYA Kanalizasyondan çıkarıldı, tedavi sonrası yeni yuvasına kavuştu

Kanalizasyondan çıkarıldı, tedavi sonrası yeni yuvasına kavuştu*- Yavru kedinin hayatına 'Işık' doğdu*- KONYAALTI Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince sıkıştığı kanalizasyondan çıkarılan ve Işık ismi verilen yavru kedi sahiplendirme programı ile yeni...

12.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:14

Kanalizasyondan çıkarıldı, tedavi sonrası yeni yuvasına kavuştu

*- Yavru kedinin hayatına 'Işık' doğdu

*- KONYAALTI Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince sıkıştığı kanalizasyondan çıkarılan ve Işık ismi verilen yavru kedi sahiplendirme programı ile yeni yuvasına kavuştu.

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli teknik ekip tarafından sıkıştığı kanalizasyon borusundan kurtarılan yavru kedi sahiplendirildi. Belediye veteriner hekimler tarafından tetkik ve muayeneleri yapılan ve Işık isimi verilen yavru kedi, sahiplendirilme programına alındı. Bu süreci sosyal medya hesabı üzerinden takip eden Metehan Kavas, annesi Ümmühan Kavas ile Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gelerek yavru kedi Işık'ı sahiplendi.

GÖRDÜĞÜM AN SAHİPLENMEK İSTEDİM

Yavru kedi Işık'ın kanalizasyondan çıkarıldığı süreci yakından takip ettiğini ifade eden Metehan Kavas, gördüğü o andan itibaren Işık'ı sahiplenmek istediğini ve bu isteğini ailesiyle paylaştığını söyledi. Ailesinin de olumlu bakması üzerine yetkililer ile iletişime geçtiğini ve annesi Ümmühan Kavas'la barınağa geldiğini kaydetti. Yavru kediyi kucağına alan ve büyük bir sevgiyle ona sarılan Metehan Kavas, Işık ile çok iyi arkadaş olacaklarını ifade etti.

IŞIK İÇİN ÇOK SEVİNDİK

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekimler ise karanlıktan aydınlığa kavuştuğu için Işık ismi verdikleri yavru kediyi sahiplendirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

ANTALYA Kanalizasyondan çıkarıldı, tedavi sonrası yeni yuvasına kavuştu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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