Antalya kanala devrilip, suya gömülen araçtan kendileri çıktı
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Antalya kanala devrilip, suya gömülen araçtan kendileri çıktı

Kanala devrilip, suya gömülen araçtan kendileri çıktıANTALYA'da, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, sulama kanalına devrildi.

19.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:11
Antalya kanala devrilip, suya gömülen araçtan kendileri çıktı

Kanala devrilip, suya gömülen araçtan kendileri çıktı

ANTALYA'da, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, sulama kanalına devrildi. Muhammet A. ve Süleyman T., suya gömülen araçtan kendileri çıktı.

Kaza, gece saatlerinde, ilçesine bağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, İbni Sina Caddesi'nde virajda kontrolden çıkıp, kaldırımı aşarak, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kısa sürede suya gömülen kamyonetten Muhammet A. ile Süleyman T., kendileri çıktı. Kazayı görenlerin vermesiyle bölgeye sağlık ve ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, hafif yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları incelemenin ardından suya gömülen araç, vinçle çıkarıldı.

Öte yandan yol kenarında bulunan ve sulama kanalı ile yolu ayıran tellerin bir süre önce çalındığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Antalya kanala devrilip, suya gömülen araçtan kendileri çıktı
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