ANTALYA KAMYONET TIR'A ARKADAN ÇARPTI, SÜRÜCÜ YARALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ANTALYA KAMYONET TIR'A ARKADAN ÇARPTI, SÜRÜCÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin TIR'a arkadan çarptığı kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin TIR'a arkadan çarptığı kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Serik ilçesi D-400 karayolu Cumalı kavşağında saat 09.30 sıralarında Yunus Emre Karataş idaresindeki 07 DAE 78 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde bulunan Yasin Aksoy idaresindeki 42 CLK 68 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışma sonrası kamyonete sıkışan sürücü Yunus Emre Karataş'ı sağlık ekipleri ve vatandaşlar kurtardı. Karataş sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karataş'ın sağ ayağında kırık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

ANTALYA KAMYONET TIR'A ARKADAN ÇARPTI, SÜRÜCÜ YARALANDI
ANTALYA KAMYONET TIR'A ARKADAN ÇARPTI, SÜRÜCÜ YARALANDI
ANTALYA KAMYONET TIR'A ARKADAN ÇARPTI, SÜRÜCÜ YARALANDI
ANTALYA KAMYONET TIR'A ARKADAN ÇARPTI, SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Ali Koç Ersun Yanal Yılmaz Vural Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ANTALYA KAMYONET TIR'A ARKADAN ÇARPTI, SÜRÜCÜ YARALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:57:15. #1.14#
title