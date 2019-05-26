ANTALYA KAMERAYA YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 11 iş yerinde hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına takılan şüpheli U.K. (19), tutuklandı.

Olay, geçen cuma saat 02.00 sıralarında, Gazipaşa ilçe merkezindeki Manavlar Çarşısı'nda meydana geldi. Sabah iş yerlerini açanlar, kasalarının açık olduğunu görünce hırsızlık olayını anlayıp, polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 11 iş yerinden hırsızlık yapıldığı belirlendi. Çalışma başlatan polis, iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi. Hırsızın, daha önce işlediği 'hırsızlık' suçundan tutuklu bulunan ve bir gün önce cezaevinden çıkan U.K. olduğu tespit edildi. Polis, U.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Polis U.K.'yı ilçe merkezinde gözaltına aldı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan U.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA