ANTALYA Kaleköy'ün 'Vefa'sı denizden geliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Kaleköy'ün 'Vefa'sı denizden geliyor

ANTALYA Kaleköy'ün 'Vefa'sı denizden geliyor
10.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:29

Kaleköy'ün 'Vefa'sı denizden geliyorANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi'nin bir bölümünü oluşturan Kaleköy'de halkın ihtiyaçları, Demre Vefa Sosyal Destek Grubu'nca teknelerle ulaşılarak karşılanıyor.

Kaleköy'ün 'Vefa'sı denizden geliyor

ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi'nin bir bölümünü oluşturan Kaleköy'de halkın ihtiyaçları, Demre Vefa Sosyal Destek Grubu'nca teknelerle ulaşılarak karşılanıyor.

Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nin bir bölümünü oluşturan Kaleköy, Türkiye'de kara olan ancak kara yolu ulaşımı olmayan ender yerlerden biri. Kaleköy, yaz aylarında Demre, Kaş ve Üçağız Mahallesi'nden günübirlik yat turuna çıkanlar ile Antalya, Muğla sahillerinden yatla mavi tura çıkan deniz tutkunlarının uğrak yerlerinin başında yer alıyor. Kaleköy, Kekova Koyu'nun hemen kıyısındaki Likya Birliği kentlerinden Simena Antik Kenti ile iç içe bulunuyor. Birinci derecede tarihi ve doğal sit alanı olan Kaleköy'e ulaşım, sadece deniz yolu ile sağlanıyor. Yapılaşmanın yasak olduğu Kaleköy, deniz ve doğanın bir arada olduğu gezilecek yerler arasında yer alıyor.

ULAŞIM DENİZDEN

Baharda her gün yüzlerce teknenin uğradığı Kaleköy'de, koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim oldu. Yaz mevsiminde 120 nüfusun olduğu Kaleköy'e, kışı Demre'de geçirenler henüz dönmediği için az sayıda kişi, koronavirüs mücadelesinde tam izole yaşam sürüyor. Kaleköylülerin ekmek, gıda ve ilaç gibi ihtiyaçları, Demre Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor. Araçla Üçağız Mahallesi'ne getirilen ihtiyaç malzemeleri, Sahil Güvenlik botuyla Üçağız Mahallesi muhtarı, Sahil Güvenlik görevlileri, kaymakamlıktan gelen görevli tarafından denizden ulaştırılıyor.

İHTİYAÇLAR TEKNEYLE TAŞINIYOR

Tekneyle yaklaşık 10 dakikalık yolculuk sonrası görevliler, Kaleköy'e ulaşıyor. Dar sokaklardan yürüyen gruptakiler, yaşlıların ihtiyaçlarını ve Antalya Valiliği'nce gönderilen gıda paketlerini teslim ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubu, sadece 65 yaş ve üstü kişilerin değil isteyen herkesin ihtiyacını karşılıyor. Ekip, Kaleköy'den ayrılırken bölge halkı da el sallayarak uğurluyor. Bazı kişiler ise tekneleriyle karşıya geçerek, Üçağız Mahallesi veya Demre ilçe merkezinden ihtiyaçlarını kendileri temin ediyor.

Kaleköy sakinlerinden Hamide Tülü (67), "Kaymakamımıza, Sahil Güvenliğimize teşekkür ederiz. Bizi eksiksiz bırakmıyorlar. Allah razı olsun. İnşallah bu hastalığı yeneriz. Herkes evinde otursun" dedi.

Mehmet Tülü (73) ise "Bir ihtiyacımız yok. Her şeyimizi Sahil Güvenlik getiriyor. Allah razı olsun. Mutluyum; ancak bende şeker var. Evde durdukça sıkılıyorum" diye konuştu.

KARA YOLU ULAŞIMI YOK

Kaleköy'ün bağlı olduğu Üçağız Mahallesi'nin muhtarı Durali Çavuşoğlu, Kaleköy'ün kara olup, kara yolu olmayan yerleşim yerlerinden olduğunu belirterek, "Bu sıkıntılı süreçte Vefa Destek Grubu ve Sahil Güvenlik ekipleri, köylülerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor. Normalde virüs olmasa burayı yüzlerce yat ziyaret eder. Bugünlerde sakin günlerini yaşıyor. Evde kalalım, sağlıklı kalalım, bu süreci çabuk atlatalım, normal günlere dönelim" dedi.

ANTALYA Kaleköy'ün 'Vefa'sı denizden geliyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız Haber
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını 'Karantina çılgınlığı' notuyla ifşa etti Haber
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
İBB, 11 Mayıs'tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacağını belirterek vatandaşları madde madde uyardı
İBB, 11 Mayıs'tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacağını belirterek vatandaşları madde madde uyardı
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor
Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler
Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu 'standart dışı' çıktı
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Deniz Gezmiş Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Yasemin Özilhan
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mhp İsyan Mayıs Aydın
Şu an buradasınız: ANTALYA Kaleköy'ün 'Vefa'sı denizden geliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 13:07:29. #1.15#
title