Antalya Kaleiçi'ne girişte ateş ölçümü
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Antalya Kaleiçi'ne girişte ateş ölçümü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, tarihi Kaleiçi'ne giriş ve çıkışların 7 noktadan yapılması kararı üzerine bir dizi pandemi önlemi aldı.

Antalya Kaleiçi'ne girişte ateş ölçümü
16.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:20

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, tarihi Kaleiçi'ne giriş ve çıkışların 7 noktadan yapılması kararı üzerine bir dizi pandemi önlemi aldı. 

*- 7 giriş çıkış noktasına ahşap gölgelikler konuldu. 

*- Bu noktalarda belediye personeli Kaleiçi'ne gelen vatandaşların ateşini ölçüyor, maske ve dezenfektan desteği sağlıyor.Muratpaşa İlçesi Hıfzıssıha Kurulu tarafından Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi için pandemi önlemleri alındı. Kaleiçi'nde yoğun insan ve araç trafiği bulunduğuna dikkat çeken kurul, Kaleiçi'ni ziyarete bir dizi tedbir getirdi. Covid-19 bulaş riskinin olması ve fiziki mesafenin korunması adına herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için alınan kararlar kapsamında Kaleiçi'nin 20 olan giriş çıkış noktası 7'ye düşürüldü. Hıdırlık Kulesi, Yenikapı, Acar Taksi, Üçkapılar, Dönerciler Çarşısı, Saat Kulesi ve Yat Limanı vatandaş ve araç giriş çıkışı olarak belirlendi. Bu yerlerin dışında kalan yerler bariyerile araç ve insan giriş çıkışına kapatıldı. Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına göre, Saat Kulesi, Dönerciler Çarşısı, Yenikapı ve Acar Taksi'den giriş ve çıkış kontrolü Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı sorumluluğuna verildi. Yat Limanı, Üç Kapılar ve Hıdırlık Kulesi giriş çıkış kontrolünden ise Muratpaşa Belediyesi sorumlu olacak.ATEŞ ÖLÇÜLÜYOR

Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi'nin ortak kontrolünde olacak alanlarda görev alacak personel için gölgelikli ahşap pergoleler oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi personeli sorumlu olduğu giriş ve çıkış noktalarında pandemi önlemlerini uygulamaya başladı. Kaleiçi'ne giriş yapan vatandaşların ateşini tek tek ölçen Büyükşehir görevlileri, dezenfektan desteği sağlarken, vatandaşları maske takmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan Kaleiçi'ni ziyarette engelli, yaşlı ve yürüme güçlüğü çeken vatandaşlar içinde transfer aracı bulunduruluyor. Bu vatandaşlar buggy adı verilen araçlarla Kaleiçi'ne taşınıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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