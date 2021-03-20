ANTALYA Kalbi duran sürücüyü sağlık ekipleri yaşama döndürdü
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ANTALYA Kalbi duran sürücüyü sağlık ekipleri yaşama döndürdü

20.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:52

Kalbi duran sürücüyü sağlık ekipleri yaşama döndürdüANTALYA'nın Kemer ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Süleyman Talih'in (27) duran kalbi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çalıştırıldı.

Kalbi duran sürücüyü sağlık ekipleri yaşama döndürdü

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Süleyman Talih'in (27) duran kalbi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çalıştırıldı. Yaşama döndürülen Süleyman Talih, hastanede tedaviye alındı.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi- 2 girişinde Kemer- Antalya D-400 karayolu üzerinde Orhan Tolga Etker'in (25) kullandığı 06 GE 8965 plakalı hafif ticari araç aynı istikamette seyreden Süleyman Talih idaresindeki 07 AFZ 269 plakalı elektrikli motosiklete çarptı. Çapmanın etkisiyle hafif ticari araç refüje çıkarken motosiklet ise ters istikamete gitti. Kazayı gören vatandaşların ve yolun karşı tarafında bulunan Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerinin araması ile kısa sürede sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralanan Süleyman Talih'e ilk müdahaleyi Kemer 2 nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibi yaptı.

Kaza yerinde kalbi duran Talih'e kalp masajı yapan ve bu şekilde Kemer Devlet Hastanesi'ne yetiştiren ekiplerin yaptığı müdahale burada da devam etti ve Süleyman Talih hayata döndürüldü. Daha sonra yapılan işlemlerin ardından Süleyman Talih, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talih'in tedavisine devam edildiği belirtildi.

Hafif ticari araç sürücüsü Orhan Tolka Etker de Kemer Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından ifadesi alınmak üzere Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakol Komutanlığına götürüldü. Kazada elektrikli motosiklet kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araçta ise maddi hasar meydana geldi.

ANTALYA Kalbi duran sürücüyü sağlık ekipleri yaşama döndürdü
ANTALYA Kalbi duran sürücüyü sağlık ekipleri yaşama döndürdü
ANTALYA Kalbi duran sürücüyü sağlık ekipleri yaşama döndürdü
ANTALYA Kalbi duran sürücüyü sağlık ekipleri yaşama döndürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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