Antalya kadınlardan, emine bulut yürüyüşü

28.08.2019 12:15

Kadınlardan, Emine Bulut yürüyüşü

Antalya'nın Kemer ilçesinde kadınlar, çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için yürüyüş düzenledi.

Kemer'de sosyal medya üzerinden bir araya gelen Kemer'in Kadınları Platformu üyeleri, Kırıkkale'de eski eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için yürüyüş düzenledi. 'Emineler ölmesin' adı verilen yürüyüşe Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve eşi Fikriye Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ve eşi Hale Gül, Kemer Belediyesi meclis üyeleri de destek verdi.

Kemer merkezinde bulunan Mustafa Ertuğrul Parkı'nda başlayan yürüyüşte kadınlar 'Kadına şiddete hayır', 'Bedenime dokunma', 'Çocuk istismarına hayır' yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüş Kemer Sanat Sokağı, Liman Caddesi ve ardından aynı güzergahtan dönüş yapılarak Mustafa Ertuğrul Parkı'nda son buldu. Yürüyüş sırasında esnaflar ve caddelerde bulunanlar da alkışlarla kadınlara destek verdi. Kemer'in Kadınları Platformu üyeleri yaptıkları yürüyüşte 'Susma sustukça sıra sana gelecek', 'Emineler ölmesin', 'Kadın cinayetlerine son', 'Çocuk istismarına son' ve 'Hayvanlara yapılan eziyetlere son' sloganları attı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, eğitimsiz toplumlarda bu olayların yaşandığına dikkati çekti. Topaloğlu, Bu konuları konuşmak için burada toplanmamız bile ayıptır. Yani hangi çağda yaşıyoruz ki kadına şiddeti kınamak için burada toplanmak zorunda kalıyoruz. Gün geçmiyor ki yazılı ve görsel basında kadın cinayetlerini ve kadına şiddet haberlerini görüyoruz. Artık kendimize gelmeliyiz. Türk milleti böyle olmamalı. Milletimiz misafirperverdir, saygılıdır ve sevecendir. Bunun tek çözümü eğitimdir. Biz çocuklarımızı, bu büyüklerimizi eğitmediğimiz sürece hiçbir yere varamayız. Eğitimsiz bir toplumda maalesef bu yürüyüşleri ayrı ayrı zamanlarda defalarca yapmak zorunda kalırız. Ama bunun tek çözümü anaokulundan üniversiteye kadar eğitimdir. Yani bizim burada toplanmamız bile bizim ayıbımızdır dedi.

Kemer'in Kadınları Platformu'nun kurucularından İpek Şevik de İlk defa bir ölümün gerçekleştiği anda sesini duyduk, gördük. O video olmasa belki bu kadar hissedemezdik, bilmezdik acıyı. Kaç kadın öldü, şiddet gördü Kaç çocuk taciz edildi Tecavüze uğradı kaç sokak hayvanı Yasalar caydırıcı değil. Paylaşımlar yapılarak farkındalık yapılmak isteniyor. Caniler onu bile örnek alabiliyor. Ne yapmalıyız Nasıl durdurmalıyız. Ben bir anneyim. Kızımı nasıl bir gelecek bekliyor Bir çocuğum da dünyaya gelecek onları da nasıl korumalıyım Boğazımda her şey düğüm düğüm. Nasıl ifade edebilirim ki kayıpları. Doğru cümleleri bulamıyorum. Peki ya yaşayanlar. Hangi psikolog, pedagog evlatlarımızın bu yaşadıklarını telafi edebilir Bu kadar olaydan sonra kadınlar daha çok korkuyor ve susuyor. Çünkü konuşsa, ayrılsa evladının yanında öldürülüyor. Buraya gelen her kadın, her annenin, her korkan kadının, çocuğun ve hayvanın haykırışıyız biz. 'Anne ölmeni istemiyorum.' Bu sözcükler hepimizin kanayan yarası oldu. Bu sözcükler 10 yaşındaki o pırıl pırıl evlatta peki ne izler bırakacak Güne evladıyla başlayıp, geceyi ölmeden bitirebilecek miyim korkusuyla yaşayan tüm kadınlarımız için susmayacağız diye konuştu.

Kaynak: DHA