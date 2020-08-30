ANTALYA Kadınlar denizde bayrak açıp 30 Ağustos'u kutladı Kadınlar denizde bayrak açıp 30 Ağustos'u kutladıAntalya'nın Finike ilçesinde bir grup kadın denizde Türk bayrağı açarak 30 Ağustos'u kutladı.

Kadınlar denizde bayrak açıp 30 Ağustos'u kutladı

Antalya'nın Finike ilçesinde bir grup kadın denizde Türk bayrağı açarak 30 Ağustos'u kutladı.

Finike'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında kendilerini 'Cumhuriyet kadınları' olarak tanımlayan bir grup kadın, plajda buluştu. Denize giren kadınlar hem bayrak hem de Atatürk portresinin bulunduğu bayraklı posteri açtı.

Finikeli kadınlar yaklaşık yarım saat denizde kaldı. Kadınlar daha sonra etkinliği İzmir Marşı'nı okuyarak tamamladı.

Kaynak: DHA