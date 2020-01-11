: Antalya kadın sürücülerin kazasında erkekler birbirine girdi

11.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:16

Kadın sürücülerin kazasında erkekler birbirine girdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Cemile Kaya ve Serpil Türker'in kullandığı otomobillerin çarpıştığı kazada, kız çocuğu N.H. Kaya (9) hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralı çocuğun babası, kadın sürücüye saldırmak istedi. Diğer kadın sürücünün yanındaki erkek yakınının karşılık vermesi üzerine başlayan tartışma ve kavgayı polis ayırdı. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi Askerlik Şubesi kavşağında meydana geldi. Cemile Kaya'nın kullandığı 07 LSJ 41 plakalı otomobil, 5562 Sokak'ta Serpil Türker'in kullandığı 06 BHP 376 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Cemile Kaya'nın kullandığı otomobilin arka koltuğunda oturan kızı N.H. Kaya başını koltuğa çarparak hafif şekilde yaralandı.

Kazayı duyarak olay yerine gelen sürücülerin yakınları arasında tartışma çıktı. Karşılıklı suçlamalar ve tartışmaların ardından birbirlerinin üzerine yürüyen erkekleri çevredeki vatandaşlar ve kaza yerine gelen trafik polisleri sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen N.H. Kaya'nın babası Serpil Türker'e saldırmak istedi. Türker'in yanındaki erkek yakını öfkeli babaya müdahale etti. Taraflar arasındaki kavga bir süre sonra vatandaşlar ve polisin çabasıyla büyümeden önlendi. N.H. Kaya da 'yapma baba' diyerek, babasını sakinleştirmeye çalıştı. Ağlayan kız çocuğunu, kazaya karışan annesi teselli etmeye çalıştı.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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