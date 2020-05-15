ANTALYA Kaçak villanın malzemelerini taşımak için iskeleye ray döşemişler
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ANTALYA Kaçak villanın malzemelerini taşımak için iskeleye ray döşemişler

Kaçak villanın malzemelerini taşımak için iskeleye ray döşemişlerANTALYA'nın Demre ilçesinde, koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında, koronavirüs salgını sürecinde 48 saatte yapıldığı belirlenen kaçak villanın, yapım fotoğrafları ortaya çıktı.

ANTALYA Kaçak villanın malzemelerini taşımak için iskeleye ray döşemişler
15.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:31

Kaçak villanın malzemelerini taşımak için iskeleye ray döşemişler

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında, koronavirüs salgını sürecinde 48 saatte yapıldığı belirlenen kaçak villanın, yapım fotoğrafları ortaya çıktı. Koronavirüs salgını yasaklarının olduğu dönemde yapılan villanın malzemelerinin, kayıklarla adaya getirilip raylı vinçlerle taşındığı belirlendi.

Demre'ye bağlı Kekova Koyu'ndaki birinci derece doğal sit sınırları içinde korunması gereken kültür varlığı olan, yapılaşmanın kesinlikle yasak olduğu Koyun Adası'nın karşısına yapılan villa, Demre Belediyesi ekiplerince mühürlendi. Demre'nin Üçağız Mahallesi'nde 1304 metrekarelik zilyetliği olan, içinde 1990 yapımı 98,50 metrekarelik ev ve zeytin ağaçları bulunan, ancak yapılaşmanın kesinlikle yasak olduğu arazinin, mirasçıları tarafından İstanbul'da yaşayan kişiye satıldığı belirlendi.

BEYANLA YAPI KAYIT BELGESİ ALINMIŞ

Bu kişi tarafından yapılaşmanın yasak olduğu, kesinlikle korunması gereken alandaki yapıya, 7 Kasım 2018 tarihinde, beyana dayalı, yapı kayıt belgesi alındığı tespit edildi. Bu yapının daha sonra 6 Nisan 2020'de noter kanalıyla M.A. adlı kişiye devredildiği belirlendi. Koronavirüs salgını sürecinde yıkılan yapının yerine ise çelik konstrüksiyon ve ahşap balkonlu villa inşa edildiği saptandı. Bitme aşamasına gelen villa, Sahil Güvenlik ekipleri gözetiminde Demre Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.

ADAYA RAYLI VİNÇ KURULMUŞ

Çivi çakılmasının dahi yasak olduğu adada 48 saatte tamamlanan villanın, nasıl bu kadar kısa sürede bitirildiğinin detayları da ortaya çıktı. Villa yapımında yaklaşık 15 kişinin çalıştığı, çelik konstrüksiyon ve ahşap malzemelerin bölgeye kayıklarla taşındığı belirlendi. Tekne bağlama rıhtımından villanın olduğu yaklaşık 30 metre yukarıya da raylı vinç sistemi yapıldığı fotoğraflarla belgelendi. Tekneyle adaya getirilen malzemelerin, raylı vinçle yukarı çekildiği, çalışanların da aralıksız çalışmayla villayı 48 saatte tamamladığı anlaşıldı. Villa yapımı ihbarını alan Demre Belediyesi ekiplerinin, inşaat çalışanlarını, mühürleme işleminden iki gün önce uyardığı da ortaya çıktı.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Raylı vinç sisteminin yer aldığı fotoğraflarda, çalışanların adaya getirilen malzemeleri alıp, villanın olduğu noktaya raylarla kolayca taşıdığı belirlendi. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının, maske kullanımı ve sosyal mesafe ile ilgili genelgeleri de villanın yapımında göz ardı edildi. Villa yapımında görev alan çalışanların maske kullanmadığı, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydığı fotoğraf karelerine yansıdı.

'YAPIYI YIKACAĞIZ'

Demre Belediye Başkanı İYİ Partili Okan Kocakaya, "Akıl alır gibi değil. Adamlar kesinlikle yapılaşmanın yasak olduğu, korunması gereken kültür varlığı olan bölgeye villa inşa ediyor. Verilen yapı kayıt belgesi de geçerli değil. Beyana dayalı olduğu için gözden kaçmış. Bu bölgede yapı kayıt belgesi verilmesi olanaksız. Yer hazine arazisi. Tapusu da yok. Üçağız Mahallesi'nde evine çivi çakan vatandaş mahkeme kapısında sürünüyor. Adamlar 3 gün içinde 'Elimizde yapı kayıt belgesi var' diyerek 15- 20 işçi çalıştırarak, kaçak malzeme taşıyarak, villa inşa ediyor. Yasal süreci tamamlayarak bu yapıyı yıkacağız" dedi.

'YIKIM EKİBİ TEKNELERLE GİDECEK'

Başkan Kocakaya, binanın duvarında yapı kayıt belgesinde adı görünen kişinin İstanbullu olduğunu belirterek, "Kim olduğunu bilmiyoruz, 3 günlük yasal süreleri var" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da konuyu yakinen takip ettiğini vurgulayan Başkan Kocakaya, "İmar Kanunu, Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı yapılan bu villa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da devrede. 3 gün içerisinde yıkımı kendileri yapmazsa, bizim ekiplerimiz teknelerle o bölgeye gidip yıkımı yapacak. Zilyetli bir arazi burası, farklı beyanlardan bile hüküm giyebilirler. Ramazan Bayramı öncesi yıkımı yapmış oluruz. Yapım aşamasında uyarmamıza rağmen pazar günü sabahın ilk ışıklarına kadar çalışıp bitirmişler. Sahil Güvenlik bile uyarmış. Sit alanlarının, kıyılarımızın korunması için asla taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

ENCÜMEN YIKIM KARARI ALDI

Demre Belediyesi encümeni, kaçak yapılan villa için yıkım kararı aldı. Yasal süre gereği 3 günlük süre içinde çelik konstrüksiyon yapının yapanlar tarafından eski haline getirilmesi isteniyor. Demre Belediyesi encümeni ayrıca kaçak yapıdan dolayı villa sahibine idari para cezası kesecek ve İmar Kanunu, Kıyı Kenar Kanunu'na muhalefetten Demre Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda da bulunacak.

ANTALYA Kaçak villanın malzemelerini taşımak için iskeleye ray döşemişler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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