ANTALYA Jandarmadan çocuklara doğum günü sürprizi Jandarmadan çocuklara doğum günü sürpriziAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri doğum günü olan 6 çocuğa süpriz yaptı.

Jandarmadan çocuklara doğum günü sürprizi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri doğum günü olan 6 çocuğa süpriz yaptı. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı personeli sorumluluk bölgesindeki Macar, Güney, Kahyalar, Ilıca, Yeniköy ve Şahinler mahallelerinde 23 Nisan kutlama kapsamında koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 8-12 yaş arası 6 çocuğun doğum gününü kutladı. Jandarma personeli tarafından doğum günü pastası, hediye ve Türk bayrağı götürülen öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kutlandı.

Kaynak: DHA