Antalya Jandarma Trafik ekipleri, son yılların en düşük kaza seviyesine ulaştı

ANTALYA (İHA) - İçişleri Bakanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında hareket eden Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında son yılların en düşük kaza seviyesine ulaştı.

Yapılan incelemeler doğrultusunda 220 kilometre devlet, 840 kilometre il yolu ile yaklaşık 11 bin kilometre mahalle yolundan sorumlu olan Jandarma Trafik Timleri, 2020 yılında pandemi döneminde meydana gelen kazaları 2021 yılında yüzde 5 oranında azaldığı tespit edildi. Son 10 yılda ortalama 40 ölümlü kazanın meydana geldiği Antalya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 2021 yılında alınan tedbirler ve yapılan trafik projeleri ile kazaları her yıl kademeli olarak azaldı.

'Kaskımla Güvendeyim' projesi ile motosiklet sürücülerine, reflektör tak görünür ol projesi ile traktör sürücülerine son 1 yılda bin adet kask ve 3 bin adet reflektör dağıtan ve eğitimler veren Jandarma Trafik Timleri, bir önceki yıllara göre ölümlü motosiklet kazalarının yüzde 50, traktör kazalarını yüzde 60 oranında azalttı.

Okullarda öğrencilere pandemi döneminde eba-zoom programı üzerinden, okulların açılmasıyla da yüz yüze trafik eğitimleri verildi. Yaklaşık 60 bin öğrenciye temel trafik eğitimleri veren Jandarma Trafik Timleri, yerli ve yabancı yol kullanıcılarına ulaşmaya yönelik özgün projeler de geliştiren ekipler yaklaşık 50 bin adet broşür dağıttı. - ANTALYA