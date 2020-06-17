ANTALYA Jandarma kırık cam parçasından 18 yıllık cinayeti aydınlattı
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ANTALYA Jandarma kırık cam parçasından 18 yıllık cinayeti aydınlattı

Jandarma kırık cam parçasından 18 yıllık cinayeti aydınlattıAntalya'nın Manavgat ilçesinde 18 yıl önce Mehmet Ali Arslan'ın öldürülmesi olayı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Suç Araştırma Timi'nde (JASAT) oluşturulan özel ekip tarafından çözüldü.

17.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:25

Jandarma kırık cam parçasından 18 yıllık cinayeti aydınlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 yıl önce Mehmet Ali Arslan'ın öldürülmesi olayı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Suç Araştırma Timi'nde (JASAT) oluşturulan özel ekip tarafından çözüldü. Cinayeti A.Ü.'nün işlediği delil poşetinde bulunan kırık bir cam parçasından tespit edildi. Şüphelinin, yakalanma korkusuyla 18 yıldır hiçbir kamu kurumunda işlem yaptırmadığı belirlendi.

Manavgat'ın Örenşehir Mahallesi'nde bulunan Nazar Tatil Sitesi'nde 7 Ocak 2002'de bekçi Mehmet Ali Arslan öldürülerek cesedi sahile gömüldü. O dönem yapılan araştırma ve çalışma sonucunda yakalanan ve mahkemece cezalandırılan bir şüpheli, cezası Yargıtay tarafından bozulmasının ardından beraat etti.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 18 yıldır faili meçhul olan Mehmet Ali Arslan cinayetinde suçlu ya da suçluların yakalanması amacıyla bir süredir yürütülen çalışmalar kapsamında, JASAT tarafından da özel ekip oluşturuldu. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda olayla ilgili dosyada o dönemki tanık ifadeleri, suç delilleri ve olay yerinde yeniden çalışma yapıldı. Cinayetin olduğu bölge ve civar köylerde, yeniden yapılan araştırma ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerin ardından JASAT ekibi, yakın bir mahallede yaşayan A.Ü.'nün şüpheli olduğunu değerlendirdi.

Şüpheli A.Ü.'nün yapılan araştırmasında, 2002 yılından bu yana kimliğini hiç değiştirmediği ve hiçbir kamu kuruluşunda işlem yaptırmadığı belirlendi. Şüphelinin sosyo-ekonomik durumunu da araştıran JASAT ekipleri, A.Ü.'nün davranışlarıyla olay tarihinden bu yana kendisini sakladığını değerlendirdi. A.Ü.'yü günlerce takip eden jandarma ekipleri, şüphelinin alkol bağımlısı olduğu, uyku problemi yaşadığı ve gece yarısında uyanarak alkol aldığını tespit etti.

PARMAK İZİ KIRIK CAMDAKİYLE EŞLEŞTİ

Jandarma tarafından 15 Haziran günü gözaltına alınan A.Ü.'nün parmak izi, olay tarihinde cinayetin işlendiği yerde bulunan ve delil olarak saklanan kırık bir cam parçasında bulunan parmak iziyle eşleşti. Şüpheli A.Ü., uzman ekip tarafından alınan ifadesinde, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Şüpheli A.Ü., olayın olduğu gece çok alkol aldığını, tartıştığı Mehmet Ali Arslan'ın kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine yanında taşıdığı bıçakla, Mehmet Ali Arslan'ı öldürdüğünü anlatan A.Ü cesedi sahile taşıyarak kuma gömdüğünü aktardı. A.Ü., bu olaydan kimseye bahsetmediği gibi hiç evlenmediğini, 'yakalanma' korkusuyla hiçbir kamu kurumunda işlem yaptırmadığını da kaydetti.

Şüpheli A.Ü., itiraflarının ardından cumhuriyet savcısının da katıldığı ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yer göstermede cinayeti nasıl işlediğini ayrıntılarıyla anlattı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli A.Ü., sağlık kontrolünün ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu yapılan A.Ü., sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

ANTALYA Jandarma kırık cam parçasından 18 yıllık cinayeti aydınlattı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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