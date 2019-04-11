Antalya Jandarma Genel Komutanı Vali Karaloğlu'nu Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Vali Karaloğlu'nu ziyaret etti

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, huzur şehri Antalya'yı ziyaret etmekten son derece mutlu olduğunu söyledi. Antalya'nın hem Türkiye'nin hem dünyanın turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Arif Çetin, bir dünya markası olduğunu söyledi.

Ziyareti için Orgeneral Çetin'e teşekkür eden Vali Karaloğlu, "Antalya'da çok güçlü bir jandarma teşkilatımız, Akseki'de komando birliğimiz var. İhtiyaç olduğunda diğer illere de destek oluyoruz. Antalya tabi bir huzur şehriyse teşkilatlarımızın sayesinde emniyet, jandarma, sahil güvenlik çok güzelde bir uyumumuz var. İnşallah huzurlu bir sene geçireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA