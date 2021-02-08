Antalya JAK timleri geçen yıl 97 olayda 117 kişiyi kurtardı
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Antalya JAK timleri geçen yıl 97 olayda 117 kişiyi kurtardı

08.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:46
Antalya JAK timleri geçen yıl 97 olayda 117 kişiyi kurtardı

Antalya Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından geçen yıl il genelinde müdahale edilen 97 olayda 117 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Antalya Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından geçen yıl il genelinde müdahale edilen 97 olayda 117 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada Antalya JAK'ın deprem, çığ, sel, su baskını, toprak kayması, bina çökmesi gibi doğal ve insan kaynaklı afetlerde veya dağ, kanyon, uçurum, mağara, kuyu, bina ve benzeri yerlerde kazaya uğrayan, kaybolan veya yardım isteyenlere yönelik arama kurtarma özellikleri arz eden yardım görevlerini icra eden özel eğitim görmüş personelden oluştuğu belirtildi.

Timler tarafından 2020 içerisinde İzmir'in Seferhisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de 6,9 büyüklüğündeki depremde, Yağcıoğlu, Doğanlar ve Rızabey apartmanlarında 5 vatandaşın enkaz altından çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya ili genelinde toplam 97 olaya müdahale edilmiş, meydana gelen olaylarda 107 şahıs sağ olarak, 10 şahıs yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Bir kişi ise ölü olarak bulunmuştur. Ayrıca Saklıkent Kayak Merkezinde 1 Ocak 2020 - 15 Mart 2020 tarihlerinde yaralanma sonucu mahsur kalan 75 vatandaşımıza müdahale edilerek sağlık ekiplerine teslim edilmiştir."

Açıklamada, timlerin ayrıca Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi Beycik mevkisinde 19 Mayıs 2020'de kaybolan Kate Clow'u 10 saat süren çalışma sonunda bulduğu vurgulandı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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