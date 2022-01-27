Antalya JAK timi yaban hayatı için seferber oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da jandarma ekipleri, yaralı karganın tedavisini sağladı, yaban hayvanları için doğaya saman, yem, mama ve ot bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, doğadaki yaralı hayvanların bulunması, sokak ve yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kemer ilçesindeki ormanlık alanda yaralı karga bulan ekipler, veteriner hekimde tedavisini yaptırarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim etti.

JAK timinden 5 personel tarafından, Korkuteli ve Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi bölgesine 13 balya yonca, 50 kilogram kedi köpek maması, 200 kilogram saman, 130 kilogram buğday, arpa ve mısır karışımı yem ile 150 ekmek bırakıldı.