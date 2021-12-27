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Antalya JAK Saklıkent Kayak Merkezi'nde göreve hazır

Antalya JAK Saklıkent Kayak Merkezi'nde göreve hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi ( JAK ) Saklıkent Kayak Merkezi'nde kış sezonu bitene kadar görev yapacak.

ANTALYA (İHA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi ( JAK ) Saklıkent Kayak Merkezi'nde kış sezonu bitene kadar görev yapacak.

Ara, Bul ve Kurtar prensibini benimseyen Antalya JAK Timi Saklıkent Kayak Merkezi'nde Kış sezonu boyunca görev alacak. JAK Timi Saklıkent'te vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, gerekli emniyet tedbirleri almak maksadıyla kayak merkezinde göreve hazır bir şekilde bekleyerek kayak sporunun yapıldığı pist ve çevresinde emniyet ile asayiş hizmetini sağlamak, kaybolan, yaralanan yerli ve yabancı turistlere yardımcı olmak için görev yapacak. Öte yandan JAK timleri, geçen yıllarda Saklıkent Kayak Merkezi'nde 612 olaya, 648 yaralı şahsa başarıyla müdahale etti. - ANTALYA

Antalya JAK Saklıkent Kayak Merkezi'nde göreve hazır

Antalya JAK Saklıkent Kayak Merkezi'nde göreve hazır

Antalya JAK Saklıkent Kayak Merkezi'nde göreve hazır

Antalya JAK Saklıkent Kayak Merkezi'nde göreve hazır

Antalya JAK Saklıkent Kayak Merkezi'nde göreve hazır

Antalya JAK Saklıkent Kayak Merkezi'nde göreve hazır

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