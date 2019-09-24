Antalya itfaiyecinin yılanın başını demir çubukla ezmesine inceleme

24.09.2019 12:58

İtfaiyecinin yılanın başını demir çubukla ezmesine inceleme

Antalya'da, dün eve giren yılanı yakalamak için olay yerine giden itfaiye eri, başını cadde ortasında demir çubukla ezdiği hayvanı telef etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kepez ilçesindeki eve yılan girdiği ihbarı üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekibi olay yerine gitti. Ellerindeki özel aparatla yakaladıkları yılanı caddeye çıkaran itfaiyecilerden biri, başını demir çubukla ezdiği hayvanı telef etti. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı, izleyenler ise itfaiye erine tepki gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi. Kısa, Bu tür vakalara müdahale prosedürümüz vardır. Özel aparatlarıyla yılanı yakalayıp, hayvanat bahçesi yetkililerine bilgi vermeleri ve teslim etmeleri gerekiyordu. Eğer hayvanat bahçesi bu hayvanı teslim almazsa doğaya salınması gerekirdi. Bu müdahale şekli yanlış. Personele sorduğumda vatandaşlar, kendisine 'Öldürün, tekrar evimize girecek' demiş. Bu sözlerin etkisinde kalan personel böyle bir şey yapmış dedi.

Kaynak: DHA