ANTALYA İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı, sirenli destek İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı, sirenli destekKORONAVİRÜS salgınına karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı destek kampanyasına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli de destek verdi.

İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı, sirenli destek

KORONAVİRÜS salgınına karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı destek kampanyasına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli de destek verdi. Antalya'daki 40 istasyonda gece nöbetinde olan itfaiye personeli, saatler 21.00'i gösterdiğinde sağlık çalışanları için 1 dakika alkış yaparken, itfaiye araçlarının da sirenleri çaldı.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de de etkili olduğu ilk andan itibaren teyakkuza geçen ve halkın sağlığı için gerekli tüm önlemleri alan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye personeli, sağlık çalışanlarını unutmadı. Antalya genelinde bulunan 40 istasyonda görevli itfaiye personeli tüm Türkiye'de büyük destek gören saat 21.00 alkışına katıldı.

ALKIŞLARLA TEŞEKKÜR ETTİLER

İtfaiye İstasyonu'nda görevli personel, dün saatler 21.00'i gösterdiğinde 'Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak tüm sağlık çalışanlarımızın yanındayız' mesajı vererek, 1 dakika boyunca alkış yaparak sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bu sırada istasyonda bulunan itfaiye araçlarının da sirenleri çalındı.

'EVDE KAL' ÇAĞRISI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ayrıca 'Evde Kal' çağrısına da pankartlarıyla destek istedi. Salgına rağmen 7 gün 24 saat görev başında olan itfaiye personeli herkesin kurallara uymasını isteyerek, 'Biz sizin için burada kalıyoruz. Siz de bizim için evde kalın lütfen' mesajı verdi. İtfaiye personeli bu çağrıyı Türkçe, Rusça ve İngilizce yaptı.

Kaynak: DHA