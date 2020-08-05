ANTALYA İşyeri yangında kül oldu, 3 milyon lira zarar oluştu İşyeri yangında kül oldu, 3 milyon lira zarar oluştuAntalya'da turistlere yönelik deri çanta ve kemer satışı yapılan iş yerinde yangın çıktı.

İşyeri yangında kül oldu, 3 milyon lira zarar oluştu

Antalya'da turistlere yönelik deri çanta ve kemer satışı yapılan iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında, yaklaşık 3 milyon lira zarar meydana geldi. Aksu ilçesi Kundu Turizm Bölgesi'nde İsmail Tunç'a ait deri çanta ve kemer gibi ürünlerin satıldığı işyerinde saat 10.30 sıralarında yangın çıkması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardında adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde çalışma başlatırken, vatandaşlar işyerinde zarar görmeyen koltuk ve ürünleri kurtarmak için çaba sarf etti. Yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alınırken, çevrede bulunan işyerleri de zarar gördü. İşyeri sahibi İsmail Tunç, yangın nedeniyle işyerinin kullanılamaz hale geldiğini ve 3 milyon liralık zarar oluştuğunu belirterek, "Evde kahvaltı yapıyordum. İşyerimin yandığı haberini alınca hemen koşup geldim. Ne varsa yanmış. Yapacak bir şeyim yok. Tahmini zararım en az 3 milyon lira. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA