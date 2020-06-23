ANTALYA İşyeri sahibi kadın adına naylon fatura düzenleyip, çek kesmişler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA İşyeri sahibi kadın adına naylon fatura düzenleyip, çek kesmişler

İşyeri sahibi kadın adına naylon fatura düzenleyip, çek kesmişlerANTALYA'da, erken doğumdan dolayı iş yerine gidemeyen Jale Polat'ın (33) işleri emanet ettiği Ali Rıza T.'nin, naylon fatura düzenleyip, karşılıksız çek kestiği iddia edildi.

23.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:46

İşyeri sahibi kadın adına naylon fatura düzenleyip, çek kesmişler

ANTALYA'da, erken doğumdan dolayı iş yerine gidemeyen Jale Polat'ın (33) işleri emanet ettiği Ali Rıza T.'nin, naylon fatura düzenleyip, karşılıksız çek kestiği iddia edildi. 15 kişinin de işe girişinin gösterildiği iş yeri, 5 ay açık kaldıktan sonra kapandı. 'Sahte belge düzenlemek' ve 'vergi kaçakçılığı'ndan yargılanan Polat, "Adaletin yerini bulacağını umut ediyorum" dedi.

3 çocuk annesi Jale Polat, 5 yıl önce tanıdığının tavsiyesi üzerine, Memurevleri Mahallesi'nde ısıtma ve soğutma üzerine iş yeri açtığını söyledi. Polat, bu işi tavsiye eden kişinin, kendisini Ali Rıza T. ile tanıştırdığını belirterek, "Güven veren bir kişiliği vardı. Benimle çalışmaya başladı. Riskli hamileliğimden dolayı sürekli hastaneye gidip gelmeye başladım. Düşük yapma ihtimalim vardı. Bu kişi de işleri takip edeceğini ve bana merak etmemem gerektiğini söyledi. Doğum yaptığım sırada yanıma gelip işlerin kötü gittiğini ve iş yerini kapatmak zorunda kalacağını söyledi. Gelirken de yanında birkaç evrak getirmişti. İş yeri kapatmayı posta yoluyla yapacağını belirtip evrakı bana imzalattı" dedi.

'TÜM DEFTERLER YOK EDİLMİŞ'

İş yeri kapandıktan 3 ay sonra evine maliyeden yazı geldiğini anlatan Jale Polat, şöyle konuştu:

'Yazıda, iş yeri defterinin maliyeye teslim edilmediği ve en kısa sürede teslim edilmesi gerektiği belirtiliyordu. Maliyeye gittiğimde, naylon faturalardan dolayı binlerce lira vergi borcu olduğunu öğrendim. Meğer ben evde yatarken iş yerimin muhasebecisi değiştirilmiş, SGK'ya da 15 kişiyi iş yerinde çalışıyor gibi göstermişler. Adıma çek alıp, imzamı taklit ederek çekleri ciro etmişler. Naylon fatura kesilmiş ve tüm defterler de yok edilmiş."

Ali Rıza T. ile muhasebeciye ulaşamadığını öne süren Jale Polat, 'Bu kişiler hakkında 2-3 kez savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sonradan öğrendiğim kadarıyla ifadeleri alınıp serbest bırakılmış. Ama ben Antalya 9. Asliye Mahkemesi'nde 'sahte belge düzenlemek' ve 'vergi kaçakçılığı'ndan yargılanıyorum. Adaletin yerini bulacağını umut ediyorum. Çok zor durumdayım. Yapılan işlemlerin hiçbirinde imzam yok ama derdimi anlatamıyorum. İmzalar kriminale gitse gerçek ortaya çıkacak" diye konuştu.

ANTALYA İşyeri sahibi kadın adına naylon fatura düzenleyip, çek kesmişler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı Haber
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Haber
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Haber
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Berat Albayrak Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Ozan Açıktan Safiye Soyman Dilan Çiçek Deniz
Spor Ozan Tufan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: ANTALYA İşyeri sahibi kadın adına naylon fatura düzenleyip, çek kesmişler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 11:32:52. #1.14#
title