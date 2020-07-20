ANTALYA 'İstismarcının vatandaşlık hakkı elinden alınsın'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA 'İstismarcının vatandaşlık hakkı elinden alınsın'

'İstismarcının vatandaşlık hakkı elinden alınsın'Antalya'da, 29 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin yargılanmasına devam edildi.

ANTALYA 'İstismarcının vatandaşlık hakkı elinden alınsın'
20.07.2020 17:58 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:07

'İstismarcının vatandaşlık hakkı elinden alınsın'

Antalya'da, 29 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonunda konuşan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, ceza alan istismarcının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmasını istedi.

Kepez ilçesindeki ilkokulda meydana gelen taciz olaylarıyla ilgili davanın görülmesine 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, 29 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K. ile şikayetçi aileler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatı Alkım Bengüsen Duygulu, müvekkilinin 40 öğrencinin bulunduğu küçük bir sınıfta iddia edilen eylemleri gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, "İddia sahibi çocuklar 5 yıl ortaya çıkmamıştır. Sanığın iddia konusu cinsel eylemleri hiç ders işlemeye fırsat bırakmayacak derecede olduğu, açılan dosyalardan anlaşılmıştır. Böyle olduğunu kabul etsek bile sanık ne zaman ders işlemiş, çocuklar ne öğrenmişler? Bu süreçte psikolojik rahatsızlık yaşamamışlardır. Ceza mahkumiyeti şüpheden arınmış delillerle karar verilebilir. Müvekkil 2 yıldır tutukludur ve makul sureyi aşmıştır. Tahliyesini talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme sanık ve avukatına, dosyaya eklenen yeni iddialar karşısında savunma yapması için süre tanıdı ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

'MESLEĞİNİN YÜZ KARASI'

Duruşma sonrası açıklama yapan UCİM Başkanı Saadet Özkan, mesleğinin yüz karası, ahlaksız ve sapkın, öğretmen diyemeyecekleri bir kişinin çocuklara istismarda bulunduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Biz bu davada çocuklar için artık karar istiyoruz. İki yılı bulan davada çocuklar her türlü ifade ve raporlarını tamamladı. Bugün buradan bir 300 yıl hapis çıksaydı, birçok çocuk daha güç bulup konuşup, bu alçak istismarcının her türlü pisliğini ortaya çıkaracaktı. Bir süre var. Bu süre dolduğunda tutuksuz yargılama olduğunda biz ne yapacağız? Bu çocuklara ne diyeceğiz. Bu çocuklar pandemi süresince her gece bu alçağı gördü. Bu istismarcı, 'Evdeki televizyonun kırmızı ışığından sizi izliyorum' diyerek çocukları korkuttu ve çocuklar istismarı anne ve babalarına anlatamadı. Bu çocuklar 6-7 yaşında bu istismarcının eline düştüler. Artık birileri ses çıkarsın. Bu çocuklar için biz karar istiyoruz."

Avukat Gülşah Ekin Taş ise bugün karar beklediklerini ancak çıkmadığını belirterek, "Hatta çocuklardan birinin ailesi bugün bayramlıklarını giyip geleceğini söylemişti. İnşallah adalet yerini bulacak ve bizler buradan mutlu, güler yüzlü ayrılacağız" dedi.

'İSTİSMARCININ VATANDAŞLIK HAKKI ELİNDEN ALINSIN'

UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da çocukları istismar eden sapkınların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliği altında kalmamaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bunların Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşımaması gerekiyor. Bunların vatandaşlık hakları yoktur. Bu konuda ceza alan bütün istismarcıların, Türkiye Cumhuriyeti kimliğinden arındırılmaları lazım. Bu insanlar benim gözümde vatan hainidir ve inanıyorum ki buradaki insanlar da aynı şekilde düşünüyordur. Çünkü ülkenin geleceğine bu kadar zarar veren bu sapkınların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma hakları yoktur."

Mağdur çocuk aileleri de Yücel Ceylan'ın bu düşüncesini destekledi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu Dünya
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor Ekonomi
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi Magazin
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı Spor
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında...
Başakşehir-Kayserispor maçındaki elektrik kesintisi jenaratörden dolayı olduğu açıklandı Spor
Başakşehir-Kayserispor maçındaki elektrik kesintisi jenaratörden dolayı olduğu açıklandı
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere: 'Çek çek, iyi çek'
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere: "Çek çek, iyi çek"
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Hulusi Akar Erkan Akçay Mustafa Şentop
Magazin Hande Yener Merve Boluğur Öztürk Serengil Seyfi Dursunoğlu
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Robert Prosinecki
Daha Fazla Beşiktaş Ayasofya Şampiyon Jandarma
Şu an buradasınız: ANTALYA 'İstismarcının vatandaşlık hakkı elinden alınsın' - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 18:07:29. #1.15#
title