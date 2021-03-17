ANTALYA İstismarcı baba Antalya'da yakalandı
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ANTALYA İstismarcı baba Antalya'da yakalandı

17.03.2021 04:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 04:37

İstismarcı baba Antalya'da yakalandıİZMİR'de, bir sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı canlı yayında 15 yaşındaki kızı İ.Y.'ye cinsel istismarda bulunup, uygunsuz sözler sarf eden H.Y., Antalya'da gözaltına alındı.

İstismarcı baba Antalya'da yakalandı

İZMİR'de, bir sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı canlı yayında 15 yaşındaki kızı İ.Y.'ye cinsel istismarda bulunup, uygunsuz sözler sarf eden H.Y., Antalya'da gözaltına alındı. İ.Y. ise devlet korumasına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya uygulaması üzerinden yapılan canlı yayın sırasında, bir babanın kızına cinsel istismarda bulunup, uygunsuz sözler söylemesi üzerine harekete geçti. Bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü ile iletişime geçmesinin ardından yapılan araştırmada, görüntülerde yer alan kişinin, İzmir'de yaşayan H.Y. olduğu belirlendi.

KIZ ÇOCUĞU DEVLET KORUMASINDA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir ifadelerine yer verildi.

ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINDI

H.Y.'nin Antalya'da bulunduğunu tespit edilmesi üzerine emniyet birimleri şüpheliyi dün gece yarısı yakalayıp gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan H.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Bakanlığın, H.Y. hakkında açılacak davaya da müdahil olacağı kaydedildi.

ANTALYA İstismarcı baba Antalya'da yakalandı
ANTALYA İstismarcı baba Antalya'da yakalandı
ANTALYA İstismarcı baba Antalya'da yakalandı
ANTALYA İstismarcı baba Antalya'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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