Antalya İstanbul Turu İçin Kapkaç Yapmaya Kalkıştılar

İstanbul turu için kapkaç yapmaya kalkıştılar

Antalya'da, kaldırımda yürüyen Gizem Emir'in (27) cep telefonunu kapkaç yöntemiyle gasp etmeye çalışan C.M. ile S. A. polis operasyonuyla yakalandı. İkili, İstanbul'a otobüs bileti almak için telefonu gasp etmeye çalıştıklarını iddia etti.

Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki olay, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Gizem Emir'e arkadan yaklaşan C. M. ile S.A., elindeki cep telefonunu almaya çalıştı. Telefonunu vermemek için direnen Emir, çığlık atarak yardım istedi. Gizem Emir'in çığlıkları üzerine C.M. ve S. A. telefonu alamadan kaçtı. Emir'in haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarından eşkalini beklediği şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler ilk ifadelerinde, İstanbul'a gitmek istediklerini, genç kadınının telefonunu satıp otobüs bileti almak istediklerini söyledi.

Benzer suçlardan kayıtları bulunan C.M. ve S.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.