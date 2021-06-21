Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış uyarısı
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Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya, Isparta ve Burdur'da bugün öğleden sonra kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Antalya, Isparta ve Burdur'da bugün öğleden sonra kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Antalya'da yağışın Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Elmalı, Korkuteli, Döşemealtı, Kaş, Kumluca, Finike, Demre ve Manavgat ilçelerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışların Isparta ve Burdur'da da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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