Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış uyarısı
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Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya, Isparta ve Burdur'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Antalya, Isparta ve Burdur'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Antalya, Isparta ve Burdur için yarın kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Açıklamaya göre Antalya'da yağışlar yarın öğle saatlerinden itibaren Manavgat, Alanya, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde, yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Yağışların Isparta'da merkez, Eğirdir, Aksu ve Sütçüler ilçelerinde, Burdur'da ise Bucak, Ağlasun ve Çeltikçi ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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