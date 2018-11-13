Antalya İşdünyası Almanya'da

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO), Almanya'nın Hannover ve Berlin kentlerine düzenlediği iş gezisinde, Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılmasına yönelik hem iş dünyası hem de siyasilerle ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle, Almanya'nın Hannover ve Berlin kentlerinde temaslarda bulunan Antalyalı iş insanları Avrupa'nın önde gelen fuar alanlarından Hannover Messe Fuar Merkezi'ni ziyaret etti. Antalya Heyeti, Deutsche Messe firması Başkan Yardımcısı Wolfgang Lenarz'dan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Almanya Sosyal Demokratlar Partisi eski milletvekili ve Rusya fahri konsolosu Heino Wiese ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya danışmanı Mustafa Erkan'ın ev sahipliğini yaptığı iş gezisine ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Antalya Serbest Bölge İşadamları Derneği Başkanı Emre Şandan, AGT Ağaç Sanayi'den Mustafa Hulusi Söylemez, SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fevzi Çalışkan, DE-HA Turizm'den Cengiz Akar, Emo Optik'ten Osman Önal, Wagner Kablo'dan Hilmi Ünsal katıldı. Heyet, Almanya'nın en büyük fuar şirketlerinden ve Türkiye ile de çalışmaları olan Deutsche Messe Başkan Yardımcısı Wolfgang Lenarz ile görüştü. Görüşmede Antalya'da ortak fuar projesi ele alındı.

Antalya heyetine bilgiler veren Deutsche Messe Başkan Yardımcısı Wolfgang Lenarz, Hannover Fuar Merkezi'nin 3.8 milyon metrekare alana sahip, yılda 356 milyon Euro ciro ve 56 ülkedeki partnerleriyle toplamda 100 ülkede Hannover'de 60, diğer ülkelerde ise 44 fuar ve kongre düzenlendiklerini söyledi.

İşbirliği yaptıkları ülkeler arasındaki en önemli iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirten Lenarz, İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep'te fuarlar düzenlediklerini söyledi.

Görüşmede Antalya'nın sosyo-ekonomik imkanları ve fuarları hakkında bilgi veren ATSO Başkanı Çetin, Lenarz'a Antalya'da da fuar düzenlemesi için davette bulundu. Davut Çetin, ANFAŞ ile işbirliği yapılarak Deutsche Messe'nin Antalya'da fuarlar düzenleyebileceklerini kaydetti. Bu davetten memnuniyet duyduğunu ifade eden Lenarz, yılbaşı sonrasında Antalya'ya inceleme ve işbirliği ziyaretinde bulunacağını belirtti.

Antalya Heyeti, temaslar kapsamında Hannover'de Wiese Consult GmbH Danışmanlık firmasından Heino Wiese ile de bir görüşme yaptı. - ANTALYA