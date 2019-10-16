16.10.2019 11:37

Antalya iş dünyası ve STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Antalya Ticaret ve Sanayi OdasıBaşkanı Davut Çetin:

"İş dünyası olarak devletin ve kahraman Mehmetçik'in yanındayız"

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır"

ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanayi OdasıBaşkanı Davut Çetin, Antalya iş dünyası ve STK'lar olarak Suriye'nin kuzeyinde TSK tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini söyledi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya iş dünyası, odalar ve çeşitli STK temsilcilerinin katılımıyla ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlediği toplantıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini bildirdi.

Türkiye'nin, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı' sınır ötesi harekatını başlattığını hatırlatan Çetin, "Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'nda,Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterildiğine dikkat çeken Çetin, dolayısıyla bu harekatın, meşru ve uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti.

"Bölgeye barış ve huzur geldi"

Masum insanları katleden Türkiye'nin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalınamayacağını vurgulayan Çetin, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekatlarında da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi" dedi.

"Birlik ve beraberlik günü"

"Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir" diyen Çetin, "Türkiye'nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir" diye konuştu.

"Gün sessiz kalma günü değil"

Bu tehditler karşısında herkesin daha fazla çalışacağını ve daha fazla üreteceğinin altını çizen çetin," Üst kuruluşlarımız, yurtdışındaki muadilleri olan kurumlar ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duruşunu aktarmaya başladılar. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.

"Mehmetçik'in yanındayız"

İş dünyası olarak devletin ve kahraman Mehmetçik'in yanlarında olduklarını vurgulayan Davut Çetin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Allah, yar ve yardımcımız olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA