ANTALYA İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› ANTALYA İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu - Haberler
Türkiye, Antalya, Alanya, İran, Güncel

ANTALYA İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu

İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu (2)AİLE TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORGayrimenkullerini satmak için ülkelerine giden, ancak karantina tedbirleri nedeniyle dönemeyen İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, yerleşik yaşadıkları Antalya'nın Alanya...

25.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:40
ANTALYA İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu

İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu (2)

AİLE TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Gayrimenkullerini satmak için ülkelerine giden, ancak karantina tedbirleri nedeniyle dönemeyen İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, yerleşik yaşadıkları Antalya'nın Alanya ilçesinde piyano hocası İran uyruklu Siyaveş Sahahani ile Türk eşi Esin İpekoğlu Sahahani'ye bıraktıkları kan hastalığı olan 8 yaşındaki kızları Soruşa'ya kavuştu. Küçük Soruşa'nın ailesine kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını belirten piyano öğretmeni Siyaveş Sahahani, ailenin şu an Tahran'da olduğunu, gayrimenkullerini sattıkları için şu an ev aradıklarını fakat İran'daki koronavirüsten dolayı sokağa çıkma yasağı nedeniyle zorlandıklarını söyledi. Aileyle İran'daki yoğunluktan dolayı sağlıklı bir görüşme yapamadıklarını, internet üzerinden ses kayıtları göndererek anlaştıklarını belirten Sahahani, Soruşa ve annesinin gönderdiği ses kaydını da tercüme etti. Shahani, "Soruşa diyor ki; Ben elimden ne geliyorsa yaptım. Şimdi ben evimi özledim. Evimde bir köpeğim var, köpeğimi özledim. Türkiye'ye dönmek istiyorum. (Bunun için ağlıyor) Ben çok telaşlandım, Türkiye'de devlet dairelerine çok gittim geldim. Bu kadarı elimden geldi ama şimdi evimi özledim. Evime gelmek istiyorum" dedi.

'İRAN'DA EVSİZ KALDILAR'

İran'da alınan sıkı tedbirlerden dolayı ailenin yoğun ve zorlu bir sürece girdiğini aktaran Sahahani, "Soruşa anne babasına kavuştu, sınırdan Tahran'a gittiler. Evlerini sattıkları için bir ev kiralamaya çalışıyorlar. Oradaki evlerini satmışlardı çünkü Türkiye'den ev alacaklardı. Şimdi Türkiye'ye dönemiyorlar, İran'da evsiz kaldılar. Umarım bu süreç biter ve onlar Türkiye'ye kendi evlerine dönerler" diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Kendilerine emanet bırakılan Soruşa'nın sağlık sorunlarından dolayı sıkıntılı günler yaşadıklarını belirten Esin İpekoğlu Sahahani ise süreci şöyle anlattı:

"Tüm dünyayı ilgilendiren çok ciddi bir sağlık tehdidi altındayız. Biz Alanya şartlarında ve ülke olarak bürokraside ilerleyemememizin tek sebebi buydu. Soruşa bizim yanımızdayken çok mutluydu. Fakat anne babasına ihtiyacı vardı, tabii ki anne babanın da çocuklarına ihtiyaçları vardı hem de rahatsızlığından dolayı gözlerinin önünde bulunmasını istiyorlardı. Bu süreç içerisinde biz, 8 yaşında bir çocuğa daha önce emsali görülmemiş bir dava açtık. Bu zor şartlar altında duruşma gerçekleşti. Bu duruşmanın sonunda Alanya 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi bize şöyle bir şans tanıdı; '8 yaşında bir çocuğun vasisi, kayyumu olabilirsiniz' kararı verildi. Ondan sonra ilerleyen süreçte bizim devlet büyüklerinin destek vermesine ihtiyacımız vardı, eğer aile Türkiye'ye gelemiyorsa Soruşa gidebilsin diye. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibi sayesinde Soruşa ailesine kavuştu, bir hasret dindi. Şimdi Soruşa ailesiyle birlikte, fakat bütün bu süreç bittikten sonra geri dönme istekleri var. Doğal olarak biz şu anda onları Türkiye'ye nasıl geri getirebilirizi düşünüyoruz. Umarım bu süreç kazasız belasız, çok fazla yayılmadan bu kadarla kalarak biter de onlar da evlerine, Türkiye'ye kavuşurlar. Bir hasret sona erdi ve biz de çok mutluyuz."

ANTALYA İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ANTALYA İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Açıklama Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: ANTALYA İranlı çift, korona yüzünden ayrı kaldıkları çocukları Soruşa'ya kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 18:14:23. #1.15#
title