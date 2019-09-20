Antalya iran'dan gazipaşa'ya ilk charter seferi

20.09.2019 17:38

İran'dan Gazipaşa'ya ilk charter seferi

İRAN'ın başkenti Tahran'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ilk charter seferiyle 168 yolcu geldi.

Tahran'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 168 yolcusuyla inen uçak, havacılık seremonisi olan 'su takı' töreniyle karşılandı. Törene Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu Gazipaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Kaya, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, TAV Genel Müdürü Ekrem Akgül, Havalimanı İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Cemil Öztürk, Tahran ile GZP Havalimanı arasında karşılıklı seferler başlamasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Seferlerin iki ülke için de büyük önem taşıdığını aktaran Kaymakam Öztürk, bu uçuşla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na uçağı inen ülke sayısının 13'e çıktığını kaydetti. Havalimanına inen yolcu sayısının 850 bine ulaştığına dikkati çeken Cemik Öztürk, yıl sonuna kadar bu rakamın 1 milyon 100 bine ulaşmasını tahmin ettiklerini bildirdi.

ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise charter seferi başlamadan önce Alanya'ya tatil amacıyla gelen İranlı turistlerin Adana, Isparta ya da Gaziantep üzerinden aktarmalı uçuşlarla bölgeye ulaştıklarını belirtti.

Tahran-Alanya uçuşlarını gerçekleştiren Abibal Tour Acentesinin sahibi Hamid Mohajerani ve beraberindeki heyet, ilk uçuşun ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti. ALTAV ve ALTİD yönetimiyle 3 yıl önce İran'da düzenlenen turizm fuarında yaptıkları çalışmanın meyvelerini bugün toplamaya başladıklarını belirten Başkan Yücel, "Direkt uçuşların başlamasına destek veren Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Turizm çok önemli bir adım oldu" dedi.

Kaynak: DHA