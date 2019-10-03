Antalya ipi kopan paraşütle denize düşen danimarkalı turist, yarım kalan atlayışını tamamladı

03.10.2019 17:57

İpi kopan paraşütle denize düşen Danimarkalı turist, yarım kalan atlayışını tamamladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde profesyonel pilot Tulgay Özden ve yolcusu Danimarkalı Gerry Schoppema'nın (70) bulunduğu paraşütün ipleri kopunca ikili, denize acil iniş yaptı. Olaydan yara almadan kurtulan Gerry Schoppema, bugün aynı pilotla yeniden paraşüte binerek, yarım kalan uçuşunu tamamladı.

Alanya'da tatil yapan Danimarkalı Gerry Schoppema adlı kadın turist, 28 Eylül'de yamaç paraşütü yapmak için 700 metre yükseklikteki Akçalı Tepesi'nden profesyonel pilot Tulgay Özden ile atlayış yaptı. Havada bir süre ilerleyen ikili, yaklaşık 750 metre yükseklikteyken, bilinmeyen nedenle yamaç paraşütündeki ana bağlantı iplerinin 9'u koptu. Düşmeye başlayan paraşüte müdahale eden pilot Özden, yedek paraşütü açtı. Denize yaklaşık 250 metre kala yedek paraşütü açan Özden ve beraberindeki turist, acil iniş yaptı. İnişte yaralanan olmazken, turist ve pilot Özden'in üzerindeki elektronik aletler deniz suyundan etkilenerek arızalandı. Pilot Özden ve yolcusunun yaşadığı düşme anı, paraşüt kamerasına da anbean yansıdı.

Olaydan 1 hafta sonra Gerry Schoppema, pilot Özden'e ulaşarak tekrar uçmak istediğini söyledi. Yine aynı uçuş planını yapan Schoppema ve Özden, bugün tekrar yamaç paraşütüyle Akçalı Tepesi'nden atlayış gerçekleştirdi. Kazasız bir uçuş gerçekleştiren ikili, Kleopatra Plajı'na iniş yaptı.

'HAYATIMI KURTARDI'

Başından geçen olayı anlatan Gerry Schoppema, korkmadığını, pilotun tecrübesine güvendiğini söyledi. Pilotun tecrübesinden dolayı hayatını kurtardığını söyleyen Schoppema, Pilotun uzun yıllardır bu işi yapması, yamaç paraşütü sporuna devam etmesi, tecrübesinden dolayı hayatımı kurtardı. Çok mutluyum, herhangi bir sıkıntı yok. İlk başta çok korktum sallantılardan dolayı, sonra yedek paraşütün açıldığını gördüğümde rahatladım. Videoda gördüğünüz gibi zaten güle oynaya suya iniş yaptık, herhangi bir sıkıntı olmadı dedi.

'BU SEFER DAHA ÇOK EĞLENDİM'

Aynı pilot ile tekrar uçuş yaptığını aktaran Schoppema, Heyecanlıydım ama pilotun ne kadar tecrübeli olduğunu bildiğim için herhangi bir korkum olmadı. Bu sefer daha çok eğlendim diye konuştu.

'BU TÜR ŞEYLER OLABİLİR'

Pilot Tulgay Özden de yamaç paraşütü sporunda her şeyi nizami şekilde yaptığını aktardı. O kadar sayıda ipin kopmasının çok nadir bir olay olduğunu vurgulayan Özden, şöyle dedi

Pilotlar bu tür durumlarla ilgili çok ciddi eğitimler alıyor. Bizler de Türk Hava Kurumu'ndan yetiştiğimiz için çok disiplinli bir şekilde eğitimleri defalarca aldık. Çok karşılaşabileceğiniz bir durum değil. Ama o durum olduğu zaman çok hızlı ve seri şekilde müdahale edebilme yeteneğine sahip olmanız lazım. Bizler de hızla kanaatimizi kullanarak duruma hızlı şekilde müdahale ettik. Bütün acil durum prosedürlerini harfiyen uyguladık. Uyguladığımız için hiçbir zarara uğramadık, yani sağlıklı bir şekilde indik. Bu havacılık sporunun doğasında olan şeyler, bu tür şeylerle ilgili çok ciddi eğitimlerimiz var. Onun için herkesin gönlü rahat olsun, çok fazla amatör değilseniz bu sıkıntılardan çok basit şekilde kurtulabiliyorsunuz.

Kaynak: DHA