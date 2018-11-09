Sevgilisinden Ayrıldığı İçin İntihara Kalkışan Genç Adam, Gözyaşları İle Aşağı İndi

Antalya'da, bir GSM şirketine ait baz istasyonuna çıkan Oktay Ü., polis ekipleri ve bir arkadaşının çabası sonunda eylemine son vererek indi. Oktay Ü., indikten sonra gözyaşı dökerken toplanan kalabalıktan bazıları cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

HASTANEDE KALDIĞI SÜREDE İŞİNDEN VE SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki Hal Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik tedavi gören Oktay Ü., geçen ay hastaneye yattı. Hastanede kaldığı sürede işinden ve kız arkadaşından ayrılan Oktay Ü., depresyona girdi. Akşam saatlerinde Hal Kavşağı'nda bir GSM şirketine ait baz istasyonuna çıkan Oktay Ü., intihar edeceğini söyledi.

CANLI YAYIN YAPTILAR

Baz istasyonun en uç noktasına çıkan Oktay Ü.'yü görenler, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri uzun süre Oktay Ü.'yü inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen Oktay Ü.'nün arkadaşlarından Esen Gülertürk de sesini duyurmaya çalıştı. Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle Esen Gülertürk, polis motosikletindeki megafonu kullanarak, 'Oktay her şey düzelecek atlama. Hadi in konuşalım" dedi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de baz istasyonun altında hava yastığı açarak önlem aldı. Bu sırada çevrede toplanan kalabalıktan bazıları cep telefonu üzerinden sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

ARKADAŞI YANINA ÇIKTI

İkna çalışmaları için bir polis memuru ve itfaiye eri itfaiye merdiveni yardımıyla Oktay Ü.'nün yanına çıktı. Çabaların yetersiz kalması üzerine bu kez arkadaşı Esen Gülertürk, merdiven aracıyla baz istasyonuna çıktı. Gülertürk ve ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çabaları sonunda Oktay Ü., inerek eylemine son verdi. İndikten sonra ağlayarak arkadaşına sarılan Okay Ü ., sağlık kontrolü için ambulansa hastaneye götürüldü.