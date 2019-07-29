ANTALYA İlyas Yalçıntaş Alanya'da sahneye çıktı

İlyas Yalçıntaş Alanya'da sahneye çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hayranlarıyla buluşan İlyas Yalçıntaş birbirinden beğenilen şarkılarıyla Alanyalı müzik severleri coşturdu.

Alanya'nın ünlü eğlence mekanı Illisuon Event Hall'da sahneye çıkan sevilen Türk pop şarkıcısı İlyas Yalçıntaş, konser öncesinde kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 4 ay önce aynı mekanda sahne aldığını belirten Yalçıntaş, Alanya'yı ve seyircisini çok sevdiğini söyledi. Yalçıntaş, İkinci kez burada konser vereceğim. Çok güzel bir seyirci var, mekan çok güzel, heyecanlıyım. Az sonra konserimiz var iyi dinlemeler diliyorum. Konserimizde olmayanlara da serzenişte bulunuyorum, keşke gelselermiş dedi.

YOĞUN TEMPO

Bir gazetecinin yeni çıkan 'Kirli kadeh' şarkısının çok beğenildiğini sorması üzerine Yalçıntaş, Öyle rekor falan kırmadı da, şöyle söyleyeyim; ben kendi istediğim müziği yapmak istedim sadece. Birkaç değişik soundlarda bir şey denemek istedim. Onları yapıyorum. Şarkıyı anlayan, dinleyen dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Konserlerimiz çok yoğun, her bölgede konserlerle sevenlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Konserler de görüşmek üzere diye konuştu.

HAYRANLARINI COŞTURDU

Ardından alkışlar arasında sahneye çıkan İlyas Yalçıntaş konserine sevilen şarkısı 'İçimdeki duman' ile başladı. Mekanı dolduran müzik severlere arka arkaya sevilen şarkılarını seslendiren Yalçıntaş, kendi parçalarının yanı sıra başka pop şarkıları da söyledi. Hayranlarından sık sık şarkıya katılmalarını isteyen ve bol alkış alan Yalçıntaş yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Kaynak: DHA